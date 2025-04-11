تراجع أسهم أوروبا بعد رسوم الصين الانتقامية ضد واشنطن

شهدت الأسواق الأوروبية تراجعًا ملحوظًا في ختام تداولات الجمعة، 11 أبريل، بعد بداية إيجابية سرعان ما بددتها المخاوف المتصاعدة من اندلاع حرب تجارية شاملة بين الولايات المتحدة والصين، ما زاد من اضطراب الأسواق في ختام أسبوع اتسم بالتقلبات.

وسجّل مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي انخفاضًا بنسبة 1.3%، بينما تراجع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنحو 0.4%.

كما هبط المؤشر الألماني “داكس” بنسبة 1.7%، وتراجع مؤشر “كاك 40″ الفرنسي بنسبة 1.3%، في ظل ضغوط متزايدة من التوترات التجارية العالمية.

ويأتي هذا التراجع على خلفية الرد الصيني الحاد على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني رفع الرسوم على السلع الأميركية من 84% إلى 125%، في خطوة وصفت بـ”الانتقامية”.

وكانت واشنطن قد صعّدت من نبرتها الاقتصادية في مواجهة بكين، إذ أكدت إدارة ترامب في تصريحات لشبكة CNBC أن الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية وصلت فعليًا إلى 145%، ما ينذر بتصعيد خطير في التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، ويزيد من الضغوط على الأسواق العالمية التي تترقب مآلات هذا النزاع التجاري