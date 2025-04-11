الرئيس الصيني يتحدى رسوم ترمب: لا رابح في الحرب التجارية

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسباني يوم الجمعة، إلى تحالف بين الصين والاتحاد الأوروبي للدفاع عن العولمة ومواجهة ما وصفه بـ”التنمر الأحادي”، في إشارة ضمنية إلى الرسوم الجمركية الأمريكية التي قفزت إلى 145% على الصادرات الصينية.

وفي أول رد علني له على هذا التصعيد، الذي قوبل برفع الصين رسومها على الواردات الأمريكية إلى 125%، أكد شي أن الحروب التجارية لا تخلق فائزين، محذرًا من تداعياتها على الاقتصاد العالمي ومشيدًا بدور أوروبا في الحفاظ على التوازن.

وأعرب شي عن ثقته في صمود الصين أمام الضغوط الخارجية، موجهًا رسالة طمأنة إلى الأسواق المتوترة وتحديًا مبطنًا لواشنطن، التي أشعلت فتيل هذه المواجهة الاقتصادية.

وخلال المحادثات مع بيدرو سانشيز، شدد الرئيس الصيني على أن تعاون بكين مع الاتحاد الأوروبي، كثاني وثالث أكبر قوتين اقتصاديتين عالميًا، يمثل خط دفاع ضد سياسات ترمب التجارية، دون الإشارة إليه بالاسم.

من جانبه، أيد سانشيز وجهة النظر الصينية، مؤكدًا أن الحروب التجارية تضر الجميع وداعيًا إلى حوار مباشر بين الصين والولايات المتحدة لتهدئة الأوضاع.