4 ضربات أمنية ضد مروجي المخدرات

تواصل الأجهزة الأمنية ضرباتها ضد مروجي ومهربي المخدرات، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة وحماية المجتمع منها، ونجحت في إحباط العديد من العمليات تهريب وترويج للمخدرات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

عسير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه 14 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

فيما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

نجران

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع شرورة بمنطقة نجران على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 32 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

جازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.