الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لاختبار تكنولوجيا الاتصالات

في خطوة جديدة ضمن مساعيها لتطوير قدراتها الفضائية، أعلنت الصين اليوم الجمعة عن إطلاق قمر صناعي جديد مخصص لاختبار تكنولوجيا الاتصالات، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “الشعب اليومية أونلاين”، فقد نُفذت عملية الإطلاق بنجاح باستخدام صاروخ من طراز “لونغ مارش-3بي”، حيث دخل القمر الصناعي مداره المحدد بدقة.

وتهدف هذه المهمة إلى اختبار كفاءة تقنيات الاتصالات عالية السرعة ومتعددة النطاقات، في إطار خطة الصين لتحديث بنيتها التحتية الفضائية وتعزيز ريادتها في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وبحسب ما أفاد به مركز الإطلاق، فإن هذه المهمة تُعدّ الإطلاق رقم 569 ضمن سلسلة صواريخ “لونغ مارش”، والتي تمثل العمود الفقري لبرامج الفضاء الصينية.

تأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه التركيز العالمي على ما يُعرف بـ”اقتصاد الفضاء الجديد”، حيث تسعى الدول الكبرى إلى تعزيز حضورها في الفضاء الخارجي والتحكم بالبنية التحتية الرقمية المستقبلية من المدار.