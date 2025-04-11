مواجهة اقتصادية متصاعدة.. ترمب يتوعد الصين بضربة قاضية

في خضم اشتداد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهجته تجاه الصين، متوعّداً بـ”أمر رائع” اعتبره مراقبون إشارة إلى “ضربة قاضية” محتملة في سياق المواجهة الاقتصادية المتصاعدة.

يأتي هذا التصعيد عقب قرارات متبادلة بين الطرفين بفرض رسوم جمركية حادة، حيث رفع ترمب التعرفة الجمركية على السلع الصينية إلى 145%، في رد مباشر على الخطوة الصينية بفرض رسوم انتقامية بنسبة 84% على واردات أمريكية.

ورغم تعليقه المؤقت لبعض الرسوم لمدة 90 يوماً، فإن الضريبة الأساسية على الاستيراد لا تزال قائمة عند 10%.

وقال ترمب خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد الخميس: “ستكون هناك تكاليف انتقالية ومشاكل انتقالية لكن في النهاية، سيكون الأمر رائعاً”، في إشارة إلى ثقته بجدوى الضغوط الاقتصادية.

من جانبه، أوضح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أن الإدارة الأمريكية تعمل على بلورة أولويات واضحة قبيل استئناف المفاوضات، مشيراً إلى اجتماع رفيع المستوى يعقد لمناقشة خريطة الطريق المقبلة.

وأضاف: “الرئيس سيكون لديه بالتأكيد رؤيته الخاصة حول كيفية تحريك الأمور”.

ورغم التفاؤل الرسمي، حذّرت لوري والاش، مديرة برنامج “إعادة التفكير في التجارة” في مشروع الحريات الاقتصادية الأمريكية، من غياب الوضوح في مطالب الإدارة.

وقالت إن “الضبابية قد تفتح الباب أمام صفقات سيئة وضرر اقتصادي جراء حالة عدم اليقين، دون تحقيق إعادة توازن حقيقية في التجارة أو دعم القدرة التصنيعية الأمريكية”.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مرشحة لإلحاق أضرار جسيمة بكلا الطرفين.

وتشير إدارة ترامب إلى أن الصين تنتهك قواعد التجارة من خلال دعم صناعاتها المحلية، وسرقة الملكية الفكرية، والتلاعب بعملتها، وقمع أجور العمال.

وكان البيت الأبيض قد أوضح أن الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والبالغة 125%، أصبحت فعلياً 145% بعد ضم رسوم سابقة متعلقة بالفنتانيل بنسبة 20%.

وتُظهر بيانات رسمية أن العجز التجاري الأمريكي مع الصين بلغ 295 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يجعل بكين أحد أكبر شركاء واشنطن التجاريين وأكثرهم تأثيراً على السوق الأمريكي.

ورغم اللهجة التصعيدية، أعرب ترمب خلال الاجتماع عن رغبته في التوصل إلى اتفاق مع الصين، قائلاً: “أودّ لو أتمكن من التوصل إلى اتفاق سنرى ما سيحدث”.

ويرجّح خبراء مثل “ون دونغ تشانغ”، الاقتصادي بجامعة كورنيل، أن الاقتصاد الصيني قد يتأثر بشدة إذا استمرت الحرب التجارية، لكنّه أشار إلى أن بكين قد تواصل التمسك بموقفها نظراً للدعم الشعبي وقدرتها على زيادة استهلاكها المحلي لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.