الأمم المتحدة: رسوم ترمب “كارثية” على الدول النامية

قالت باميلا كوك-هاميلتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، إن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتدابير المقابلة التي اتخذتها الدول الأخرى، قد يكون لها تأثير كارثي على الدول النامية، مما يسبب ضررًا أكبر حتى من خفض المساعدات الخارجية.

وأوضحت كوك-هاميلتون أن التجارة العالمية قد تتراجع بنسبة تتراوح بين 3 و7%، مع توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.7%، وبحسب المركز، ستكون الدول النامية هي الأكثر تضررًا من هذا التراجع.

وأضافت كوك-هاميلتون “إذا استمر التصعيد بين الصين والولايات المتحدة، فإن التجارة بين البلدين قد تنخفض بنسبة تصل إلى 80%، مما سيؤدي إلى تداعيات كارثية على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية”.

تأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تعاني من الاضطرابات، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا على العديد من الدول، في حين زادت الرسوم على الواردات الصينية لتصل إلى 145% إذا تم احتساب الرسوم السابقة.

بدورها، ردت الصين بزيادة رسومها الجمركية على السلع الأمريكية، حيث أعلنت وزارة المالية الصينية أن الرسوم على الواردات الأمريكية سترتفع إلى 125% اعتبارًا من الغد، بعد أن كانت قد أعلنت في وقت سابق عن رفعها إلى 84%.

وحذرت كوك-هاميلتون من أن الرسوم الجمركية قد تضر الاقتصاد العالمي بشكل أكبر من إلغاء المساعدات الخارجية، مشيرة إلى أن الدول النامية تواجه خطر فقدان المكاسب الاقتصادية التي حققتها في السنوات الأخيرة.