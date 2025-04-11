5 علامات تؤكد نقص الزنك في الجسم

يعتبر الزنك من العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دورًا محوريًا في العديد من وظائف الجسم الحيوية، وعلى الرغم من أهميته الكبيرة، فإن أعراض نقصه لا تظهر إلا في الحالات المتقدمة، مما يجعل من الضروري مراقبة العلامات التحذيرية المرتبطة بنقصه.

وفي هذا السياق، هناك خمس علامات رئيسية تشير إلى نقص الزنك في الجسم:

– تأخر النمو عند الأطفال

يعد تأخر النمو من أبرز أعراض نقص الزنك، وخاصة في مراحل الطفولة، الزنك يلعب دورًا حيويًا في عملية انقسام الخلايا وتطورها، ونقصه يمكن أن يؤثر سلبًا على النمو الجسدي والعقلي للأطفال.

– هشاشة الشعر وضعف الأظافر

الزنك ضروري للحفاظ على صحة الشعر والأظافر، نقصه في الجسم قد يؤدي إلى تدهور صحة الشعر، ليصبح هشًا وقابلًا للتساقط، كما تصبح الأظافر ضعيفة وسهلة التكسر.

– مشاكل جلدية وضعف التئام الجروح

يلعب الزنك دورًا مهمًا في تجديد خلايا الجلد وإصلاح الأنسجة التالفة، وعند نقصه قد يعاني الجسم من مشاكل جلدية مثل الطفح الجلدي، بالإضافة إلى تأخر التئام الجروح والإصابات، مما يزيد من احتمال الإصابة بالعدوى.

– اضطرابات هضمية

قد يشير الإسهال المتكرر أو البراز الرخو إلى ضعف في الجهاز المناعي الناتج عن نقص الزنك، كما أن هذا النقص يؤثر أيضًا على قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية، ما يعوق الاستفادة القصوى من الطعام.

– تقلبات مزاجية وتأثيرات على الخصوبة

يُعد الزنك من العناصر المهمة في تنظيم التوازن الهرموني، ما يعني أن نقصه قد يؤدي إلى تقلبات مزاجية غير مبررة، إضافة إلى تأثيره السلبي على الصحة الإنجابية، فإلى جانب تأثيره على المزاج، يؤثر الزنك أيضًا على القدرة على الإنجاب لدى كلا الجنسين.

أهمية الزنك لجسمك

لا يقتصر دور الزنك على ما سبق، بل إنه يعزز أيضًا جهاز المناعة، ويساهم في تحسين حاستي التذوق والشم، ويساعد في سرعة شفاء الجروح.

لذا، من المهم التأكد من حصول الجسم على الكمية الكافية من الزنك، إما عبر النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.