اتهام دي ماريا و11 لاعب آخر في قضايا مراهنات بالدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اتهام أنخيل دي ماريا لاعب فريق يوفنتوس السابق وعدد من اللاعبين كل من ووينستون ماكيني ولياندرو باريديس وأليساندرو فلورينتسي في قضايا مراهنات سابقة بالدوري الإيطالي مما يجعل القضايا الخاصة بالمراهنات تعود للأذهان من جديد.

وأشارت التقارير أن ساندرو تونالي (24 عامًا) لاعب نيوكاسل وميلان السابق، الذي كان قد تعرض لعقوبة الإيقاف 10 أشهر بسبب تورطه في مراهنات على مباريات كرة القدم وتعمده الحصول على بطاقات صفراء مع فريقه السابق، بجانب نجم يوفنتوس السابق وبنفيكا الحالي أنخيل دي ماريا، و10 لاعبين آخرين تم استدعاؤهم للتحقيق من قبل النيابة العامة الإيطالية.

أرقام دي ماريا مع بنفكيا هذا الموسم

وخاض دي ماريا مع بنفيكا هذا الموسم 35 مباراة ونجح في تسجيل 15 هدفا فيما نجح في صناعة 9 أهداف آخرين.