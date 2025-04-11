أرباح النفط الروسية تهبط لأدنى مستوياتها منذ عامين

انخفض صافي عوائد تصدير النفط الروسي، أو السعر بعد خصم جميع تكاليف النقل وغيرها، للتسليم إلى ميناء بريمورسك على بحر البلطيق من غرب سيبيريا هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2023 بعد هبوط أسواق النفط العالمية.

وربما يذكي هذا الانخفاض من مخاوف الحكومة الروسية التي تتصدى لارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي الذي فاقمه ضعف أسعار النفط، المورد الرئيسي لميزانية الدولة.

وتشير حسابات لرويترز إلى أن صافي عوائد نفط غرب سيبيريا في الثامن من أبريل انخفض إلى 32759 روبل (392 دولار) للطن.

وصافي العائد هو المعيار الذي يستخدمه المتعاملون لتسعير النفط المحلي.

ويُحسب صافي العائد على أساس سعر خام برنت، باستثناء الخصم على خام الأورال الروسي. وتُقدر رويترز الخصم عند 11.88 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انخفض سعر مزيج الأورال الروسي للشحن من موانئ بريمورسك وأوست-لوجا ونوفوروسيسك إلى نحو 53 دولارًا للبرميل، وهو أقل من متوسط سعر الأورال البالغ 69.7 دولار للبرميل الذي استندت إليه روسيا في ميزانيتها لعام 2025.