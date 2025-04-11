سامي الجابر يكشف عن تفكير إدارة الهلال بشأن جيسوس

كشف سامي الجابر لاعب ورئيس الهلال السابق عن ما يفكر فيه مجلس الأزرق الحالي بشأن مصير البرتغالي خورخي جيسوس المدير الففني الحالي للفريق في ظل تراجع أداء الفريق ومستواه خلال الفترة الماضية وتفكيره في عرض المنتخب البرازيلي.

وقال سامي الجابر في تصريحات خلال تحليله لمباراة الهلال والاتفاق: ” جيسوس مرتبط بعقد مع الهلال ويُعد أحد الخيارات المطروحة للبرازيل وإدارة الهلال لن تتردد في التغيير إذا كان ذلك في مصلحة الفريق”.

وطالبت شريحة كبيرة من جماهير الهلال خلال الفترة الماضية بضرورة رحيل جيسوس والذي أصبح يفكر أكثر في عرض المنتخب البرازيلي في ظل رغبته بالرحيل عن النادي في الوقت الحالي وعدم الاستمرار حتى كأس العالم للأندية حيث هناك تفكير قوي في الرحيل بعد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة والتي ستنتهي في شهر مايو المقبل وهو الوقت المناسب له في حال تدريبه للبرازيل خاصة وأن هذا الشهر سيشهد معسكر السامبا استعدادا لمباريات تصفيات كأس العالم.