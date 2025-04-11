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    السعودية تدين أوامر الإغلاق الإسرائيلية بحق 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية

    محليات

    أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات أوامر الإغلاق التي أصدرتها إسرائيل بحق ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية.

    وجددت الوزارة رفض المملكة القاطع لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعنتها واستهدافها الممنهج لوكالة ( الأونروا) والعمل الإغاثي والإنساني، وسط صمت المجتمع الدولي.

    وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أن الصمت عن هذه الانتهاكات يفاقم الأزمة وبقوض فرص تحقيق السلام في المنطقة.

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