استشاري أمراض صدرية: مصابو الربو والتحسس في السعودية يتخطون 5 ملايين

حذّر استشاري الأمراض الصدرية الدكتور صالح الدماس من خطورة موجات الغبار على مرضى الربو والحساسية في المملكة، مؤكدًا أن أعداد المصابين بهذين المرضين تتجاوز 5 ملايين شخص، ما يجعلهم من الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات صحية خلال تقلبات الطقس.

وقال الدماس في تصريحات تلفزيونية إن التعرض للغبار والأتربة قد يؤدي إلى نوبات حادة من ضيق التنفس والسعال، وارتفاع في حالات دخول الطوارئ، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

ودعا استشاري الأمراض الصدرية إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية خلال فترات العواصف الترابية، مثل تجنب الخروج قدر الإمكان، واستخدام الكمامات الواقية، وتوفير الأدوية الإسعافية للمصابين، مع مراجعة الطبيب في حال ظهور أعراض شديدة.