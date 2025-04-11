برؤية طموحة.. جامعة الأميرة نورة تطلق المؤتمر الثالث للمرصد الوطني للمرأة

هدى خالد – الهنوف المعجل – نجود المحيميد – سارة القاضي – مها عبدالله

وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، انطلقت فعاليات المؤتمر الثالث للمرصد الوطني للمرأة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تحت شعار: “المرأة السعودية في التنمية: خطوات طموحة لمستقبل واعد”، بحضور مميز لعدد من القيادات النسائية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب نخبة من الزائرات والمهتمات بالشأن التنموي والاجتماعي.

جلسات ثرية وورش عمل محفزة

تناولت الجلسات الحوارية والورش المصاحبة للمؤتمر مجموعة من المحاور المهمة، أبرزها التحديات التي تواجه المرأة السعودية، إضافة إلى استعراض قصص نجاح ملهمة ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز دور المرأة في المجتمع وسوق العمل، كما أُبرز دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في دعم وتمكين الشابات نحو مستقبل مهني واعد.

معرض مصاحب بتقنيات حديثة

وتضمن المؤتمر معرضًا مصاحبًا شاركت فيه عدة جهات بارزة، عرضت من خلاله مبادرات وتجارب واقعية تُعنى بتمكين المرأة في مختلف القطاعات.

وقد حظي المعرض بتفاعل واسع من الزائرات، وتميز باستخدام تقنيات الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي لعرض المحتوى بشكل مبتكر وتفاعلي.

منصة للتأثير وصوت للتمكين

وفي تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أكدت الدكتورة نورة الحربي، منسقة المؤتمر بجامعة الأميرة نورة، أن المؤتمر لا يهدف فقط إلى تسليط الضوء على تمكين المرأة، بل يحتفي بالمرأة وهي تمكّن غيرها، مضيفة: “هذا المؤتمر يُعد ترجمة حقيقية لرؤية المملكة في خلق فرص متكافئة وطموحات بلا حدود”.

كما أوضحت مشاعل الرويس، إحدى المشاركات في المعرض، أن مشاركتها في المؤتمر أتاحت لها فرص تواصل واسعة، مشيرة إلى أنها شعرت بأن صوتها مسموع وجهودها مقدّرة، مضيفة: “أشكر جامعة الأميرة نورة على هذا الفضاء المفتوح للإبداع والابتكار.”

من جانبه، شدد الدكتور عبدالله العتيبي، أحد ضيوف المؤتمر والمتحدثين فيه، على أن ما شاهده خلال الفعالية يجسد واقع التمكين الفعلي للمرأة، مضيفًا أن “تمكين المرأة ليس مجرد شعار، بل مسؤولية جماعية، وما تحقق هنا اليوم يبعث على الفخر والتفاؤل”.