تطورات تجديد عقد ميسي مع إنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية عن تطورات تجديد عقد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع فريق إنتر ميامي والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري وتحرك النادي الأمريكي لتجديد عقد اللاعب في ظل رغبة الفريق لتواجد اللاعب معهم خلال بطولة كأس العالم للأندية وفي ضربة البداية يوم 15 من يونيو المقبل أمام الأهلي المصري.

وكتب الصحفي الإنجليزي الموثوق دافيد أورنستين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس: “انتر ميامي على وشك تجديد عقد ليونيل ميسي رسميًا. العقد ينتهي في 2025م. العقد الجديد سيضمن بقاءه للتواجد في افتتاح الملعب الجديد خلال 2026م. المفاوضات متقدمة والتوقيع قريبًا”.

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الموسم الحالي

وخاض ليونيل ميسي مع فريقه الأمريكي خلال الموسم الحالي 9 مباريات، بواقع 5 في بطولة كونكاكاف، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وصنع هدف، وخاض 4 مواجهات في الدوري الأمريكي، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفين.