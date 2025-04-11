الرسوم تُربك أسواق أوروبا.. خسائر مستمرة للأسبوع الثالث

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، مع هبوط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بعد زيادة التقلبات استجابة للتحولات المفاجئة في الرسوم الجمركية الأمريكية التي أذكت المخاوف المتعلقة بالأثر الاقتصادي للحرب التجارية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بعد زيادة الصين الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الأمريكية إلى 125 بالمئة من 84 بالمئة في تصعيد للتوتر التجاري بين أكبر اقتصادين عالميًا.

وكان الأسبوع أحد أكثر الأسابيع تقلبًا بالنسبة للأسواق المالية منذ سنوات، إذ فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أولاً بعض الرسوم الجمركية المضادة الكبيرة على شركائه التجاريين، ثم علق تطبيقها مؤقتًا، لكنه زاد الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية إلى 145 بالمئة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام في وقت سابق هذا الأسبوع، ثم ارتفع أمس الخميس بعد تعليق تطبيق الرسوم الجمركية، وشهد المؤشر القياسي وعدة مؤشرات بالمنطقة أقوى جلسة منذ 2022.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بمقدار 1.8 بالمئة على أساس أسبوعي، مسجلاً خسائر لثالث أسبوع على التوالي.

وقال ستيف سوسنيك كبير خبراء الاستراتيجيات لدى شركة إنتراكتيف بروكرز “لا تعرف الأسواق حقًا ما يمكن توقعه في الوقت الحالي، ولهذا السبب فإنها تتوخى الحذر إلى حد ما، سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة”.

وتباين أداء المؤشرات في المنطقة خلال اليوم، إذ انخفض المؤشر الألماني شديد التأثر بالتجارة واحدا بالمئة وصعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة.

وحول تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا التركيز إلى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبرم اتفاقيات تجارية مع دول محددة.

وأرجأ الاتحاد الأوروبي فرض رسوم مضادة، وسيجري ماروش شفتشوفيتش مفوض التجارة بالتكتل محادثات مع مسؤولين أمريكيين يوم الإثنين.

وقال محللون في دانسكه بنك “تغيير خطط ترمب يحد من تأثير الرسوم الجمركية، لا سيما في أوروبا، ويزيد من احتمالات استخدامها كأداة تفاوضية بدلاً من كونها مصدر دخل دائم”.

وصعد قطاع العقارات شديد التأثر بسعر الفائدة 2.1 بالمئة، بينما تصدر قطاع البضائع الصناعية والخدمات خسائر القطاعات بهبوطه 1.3 بالمئة.

ومن بين الأسهم الفردية، هبط سهم شركة ستيلانتس 3.8 بالمئة بعد انخفاض شحنات الشركة المصنعة للسيارات في الربع الأول تسعة بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وانخفض سهم بنك “بي.إن.بي باريبا” 2.4 بالمئة بعد تقرير ذكر أن البنك المركزي الأوروبي يعارض استخدام البنك لمعاملة رأسمالية تفضيلية في صفقة شراء وحدة إدارة الأصول بشركة التأمين الفرنسية أكسا.