الهلال يتعثر أمام الاتفاق ويمنح الاتحاد هدية جديدة

تعثر نادي الهلال أمام الاتفاق بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ27 في لقاء تأخر فيه الهلال بهدف عن طريق كوستا بصاروخية في مرمى الدولي المغربي ياسين بونو قبل أن يعدل النتيجة عن طريق البرازيلي مالكوم.

سجل هدف المباراة الأول اللاعب كوستا من صاروخية على مرمى ياسين بونو في الدقيقة 51 من أحداث الشوط الأول ، ونجح البرازيلي مالكوم في تعديل الكفة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 57.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال للنقطة 58 في المركز الثاني خلف الاتحاد المتصدر برصيد 65 ويغرد وحيدا في الصدارة، فيما ارتفع رصيد الاتفاق للنقطة 37 في المركز الثامن ويطمح بالتواجد ضمن المراكز السادسة خاصة وأنه قريب من هذا الأمر.