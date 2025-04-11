ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال أمام الاتفاق

أصبح نادي الهلال مهدد بفقدان بطولة دوري روشن بعد التعادل أمام الاتفاق وفقدان نقطتين ثمينتين في ظل الصراع على لقب الدوري مع الاتحاد والذي يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي.

وجاء ترتيب دوري روشن بعد تعادل الهلال والاتفاق في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ27 من عمر بطولة دوري روشن على النحو التالي:

1- الاتحاد – 65 نقطة

2- الهلال – 58 نقطة

3- النصر – 54 نقطة

4- الأهلي – 52 نقطة

5- القادسية- 52 نقطة

6- الشباب – 49 نقطة

7- التعاون – 38 نقطة

8- الاتفاق- 38 نقطة

9- الرياض – 34 نقطة

10- الخليج – 33 نقط

11- الخلود – 31 نقطة

12- ضمك – 28 نقطة

13- الفيحاء – 26 نقطة

14- العروبة – 26 نقطة

15- الأخدود – 24 نقطة.

16- الفتح – 23 نقطة

17- الوحدة – 23 نقطة.

18- الرائد – 18 نقطة