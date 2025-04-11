مكاسب قوية لـ”وول ستريت” في نهاية أسبوع متقلب

سجلت وول ستريت مكاسب قوية، اليوم الجمعة، مع استهلال البنوك الكبرى موسم تقارير أرباح الربع الأول واختتام المستثمرين أسبوعًا مضطربًا مليئًا بالتقلبات الشديدة التي تحركها فوضى الحرب التجارية متعددة الجبهات التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

واختتمت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية الجلسة على ارتفاع حاد بعد تأكيدات من سوزان كولينز رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في بوسطن أن البنك مستعد لإبقاء الأسواق المالية تعمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وسجلت المؤشرات الثلاثة مكاسب مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي، وتأثرت الأسهم سلبًا طوال الأسبوع بفرض رسوم جمركية، ثم بإعفاءات مؤقتة على البضائع الأوروبية، وتصاعد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال جريج باسوك الرئيس التنفيذي لشركة “إيه.إكس.إس إنفيستمينتس” في نيويورك “يبحث المستثمرون وسط هذا الشد والجذب عن بعض العلامات الإيجابية على انحسار حالة عدم اليقين التي تؤثر بالفعل على السوق”.

وردت بكين على أحدث زيادة من ترمب للرسوم الجمركية إلى معدل فعلي قدره 145 بالمئة، وتسببت الحرب التجارية في تقلبات حادة في السوق خلال اليوم، ودفعت توقعات المستهلكين للتضخم على المدى القريب إلى أعلى مستوياتها منذ 1981.

وبدأت فترة صدور تقارير أرباح الربع الأول بداية قوية، وسجلت بنوك جيه.بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي وويلز فارجو جميعًا أرباحًا أفضل من المتوقع، لكن التحذيرات من احتمال تباطؤ الاقتصاد بسبب النزاعات التجارية ثبطت من حماس القطاع.

ووفقًا للبيانات الأولية، صعد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 91.35 نقطة أو 1.73 بالمئة ليغلق عند 5359.40 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 323.22 نقطة أو 1.97 بالمئة إلى 16710.54 نقطة، وقفز المؤشر داو جونز الصناعي 607.62 نقطة أو 1.53 بالمئة إلى 40201.28 نقطة.