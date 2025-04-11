أول رد رسمي من جيسوس على مفاوضات البرازيل

رد البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الأنباء التي ربطت اسمه بالمنتخب البرازيلي وأنه قريب للغاية من تدريب السامبا خلال الفترة المقبلة وبالتحديد عقب انتهاء بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال جيسوس خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الاتفاق بالتعادل الإيجابي ١/١ : “لا اريد التعليق على أمور ليست صحيحة، وهذه أمور اجهلها وأمور غير حقيقية وانا لا يمكن أن أتحدث عن أشياء أجهلها وأنا تكلمت مع رئيس النادي عن ذلك وقلت له اني اجهل كل هذه الأخبار”.

فيما تطرق للحديث عن مباراة الاتفاق والتعثر بالتعادل قائلا: ” مباراة جيدة للفريقين وفي الشوط الأول لم ننجح في الوصول كثيراً عكس الشوط الثاني الذي نجحنا في خلق العديد من الفرص”.

وتابع: “فقدنا نقطتين واصبح الفارق مع المتصدر اكبر ولكننا نؤمن بحظوظنا وسنواصل القتال فهماك سبع مباريات قادمة”.