روسيا تعلن إسقاط 13 مسيّرة أوكرانية خلال 30 دقيقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 30 دقيقة في وقت متأخر من اليوم الجمعة.

وأفاد بيان للوزارة على تيليجرام أنه بين الساعة (19:00-19:30 بتوقيت جرينتش)، دُمرت تسع طائرات مسيرة في منطقة روستوف على حدود أوكرانيا الشرقية، وأربع في منطقة كورسك على حدودها الشمالية.

وأجرى ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في سان بطرسبرج تناولت مساعي التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا تزامنًا مع دعوة ترمب روسيا إلى “التحرك”.