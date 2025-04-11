فابريزيو يكشف مفاجأة بشأن فيجا لاعب الأهلي ‬

‫كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عن مفاجأة بشأن جابري فيجا لاعب فريق الأهلي والذي ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل. ‬

‫وكتب فابريزيو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اكس: موقف جابري فيجا في الأهلي، موقف يستحق المتابعة في ظل إصرار كبار الأندية الأوروبية على استعادته.‬

‫وتابع: يرغب النادي الأهلي في الاحتفاظ بجابري فيجا كلاعب أساسي في النادي، بعد رفض العديد من العروض في يناير الماضي. ‬

أرقام جابري فيجا هذا الموسم

‫وأكمل : اللاعب سجل ١٣ هدفًا في هذا الموسم مع النادي والمنتخب بعد التسجيل اليوم.‬

وكانت وكالة اللاعب الإسباني أكدت في تصريحات صحفية خلال يناير الماضي بأن اللاعب ملتزم بعقده ومستمر بشكل طبيعي مع الأهلي وسعيد في الدوري السعودي.