Close Menu
    السبت, أبريل 12
    آخر الأخبار
    الرياض Weather Icon
    27°C

    فابريزيو يكشف مفاجأة بشأن فيجا لاعب الأهلي ‬

    رياضة

    ‫كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عن مفاجأة بشأن جابري فيجا لاعب فريق الأهلي والذي ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل. ‬

    ‫وكتب فابريزيو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اكس: موقف جابري فيجا في الأهلي، موقف يستحق المتابعة في ظل إصرار كبار الأندية الأوروبية على استعادته.‬

    ‫وتابع: يرغب النادي الأهلي في الاحتفاظ بجابري فيجا كلاعب أساسي في النادي، بعد رفض العديد من العروض في يناير الماضي. ‬

    أرقام جابري فيجا هذا الموسم

    ‫وأكمل : اللاعب سجل ١٣ هدفًا في هذا الموسم مع النادي والمنتخب بعد التسجيل اليوم.‬

    وكانت وكالة اللاعب الإسباني أكدت في تصريحات صحفية خلال يناير الماضي بأن اللاعب ملتزم بعقده ومستمر بشكل طبيعي مع الأهلي وسعيد في الدوري السعودي.

    تابع القراءة

    أخبار