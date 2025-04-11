فابريزيو يكشف مفاجأة بشأن فيجا لاعب الأهلي ‬

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عن مفاجأة بشأن جابري فيجا لاعب فريق الأهلي والذي ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل.
وكتب فابريزيو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اكس: موقف جابري فيجا في الأهلي، موقف يستحق المتابعة في ظل إصرار كبار الأندية الأوروبية على استعادته.
وتابع: يرغب النادي الأهلي في الاحتفاظ بجابري فيجا كلاعب أساسي في النادي، بعد رفض العديد من العروض في يناير الماضي.
أرقام جابري فيجا هذا الموسم
وأكمل : اللاعب سجل ١٣ هدفًا في هذا الموسم مع النادي والمنتخب بعد التسجيل اليوم.
وكانت وكالة اللاعب الإسباني أكدت في تصريحات صحفية خلال يناير الماضي بأن اللاعب ملتزم بعقده ومستمر بشكل طبيعي مع الأهلي وسعيد في الدوري السعودي.