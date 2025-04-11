فابريزيو : رونالدو سعيد مع النصر وهذا هدفه

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عن معلومات هامة بشأن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في ظل اقتراب انتهاء تعاقده مع النادي العاصمي بنهاية الموسم الجاري. ‬

‫وقال فابريزيو في حديث له عبر قناته بموقع يوتيوب : كرستيانو رونالدو سعيد جدًا في النصر وسعيد جدًا في السعودية وملتزم تمامًا مع المشروع السعودي. ‬

‫وتابع: هدف الأسطورة كريستيانو رونالدو هو تحقيق طموحه بـبناء فريق حوله وملتزم تمامًا مع النصر. ‬

رونالدو يقترب من التجديد لمدة موسمين

وذكرت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية بأن كريستيانو رونالدو سيجدد عقده مع نادي النصر لمدة موسمين خاصة وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويطمح رونالدو للاستمرار مع النصر والتتويج بلقبي الدوري ودوري أبطال آسيا للنخبة.