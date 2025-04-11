انفجار قنبلة بالقرب من مكتب للسكك الحديدية في أثينا

أفاد التلفزيون اليوناني “ERTNews” بوقوع انفجار قرب مكتب شركة السكك الحديدية اليونانية “هيلينيك ترين” في جادة سينغرو بالعاصمة أثينا.

وبحسب المصدر، وقع الانفجار في تمام الساعة 09:35 مساءً بالتوقيت المحلي (المتزامن مع توقيت موسكو)، وذلك بعد تلقي تحذير هاتفي بشأن “انفجار وشيك”.

ووفقًا لمعلومات الشرطة، تلقّت صحيفة “إفيمريديا تون سينداكتون” وموقع “زوغلا” الإلكتروني اتصالًا من شخص مجهول أفاد بزراعة قنبلة خارج مبنى الشركة، مؤكدًا أن العبوة ستنفجر خلال 35 دقيقة، ومشدّدًا على أن “الأمر ليس مزحة”.

وعلى إثر البلاغ، سارعت الشرطة إلى إغلاق المنطقة وتعليق حركة المرور في شارع سينغرو، فيما توجه فريق مختص من خبراء المتفجرات إلى الموقع، بحسب ما أوردته المحطة التلفزيونية.