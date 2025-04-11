برنامج ذكي يُبسط التمارين الرياضية لأطفال التوحّد

طوّر فريق بحثي من جامعة ميشيغان الأمريكية برنامجاً يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تصميم تمارين رياضية مبسطة ومخصّصة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحّد.

يعتمد البرنامج الجديد على توليد تعليمات واضحة وبسيطة باستخدام أداة “شات جي بي تي”، لتسهيل أداء التمارين البدنية على الأطفال الذين يواجهون صعوبات في الفهم أو التركيز.

وقد أُعيدت صياغة التعليمات الخاصة بـ132 فيديو رياضي، لتصبح أكثر وضوحاً واتساقاً، بما يتناسب مع احتياجات الأطفال المصابين بالتوحّد واضطرابات فرط الحركة وتشتّت الانتباه.

أكّد الباحثون، في الدراسة التي نُشرت في دورية “Frontiers in Physiology”، أن النشاط البدني يلعب دوراً محورياً في تحسين الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للأطفال المصابين بالتوحّد. فهو يُسهم في تعزيز مهارات التواصل، وزيادة التركيز والانتباه، والتقليل من مستويات التوتر والقلق، إلى جانب تحسين التوازن والتنسيق الحركي.

استهدف البرنامج الجديد دمج التمارين البدنية الخفيفة في الحياة اليومية للأطفال داخل المدرسة، عبر تقديم “وجبات تمرين” قصيرة تتراوح مدتها بين 3 إلى 4 دقائق، للحد من الجلوس الطويل.

وتم تطوير هذه التمارين بعناية لتكون غير مرهقة وسهلة الأداء، مما يجعلها مناسبة للأطفال الذين يعانون تحديات حسية أو صعوبات في التفاعل مع الأنشطة البدنية التقليدية.

استُخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد تعليمات لفظية ومرئية مصاحبة للفيديوهات، ما يسهل عملية التعلم والمتابعة، وقد راجع الفريق البحثي جميع التعليمات بعناية لضمان الالتزام بمعايير الوضوح والاختصار والاتساق، وهي عناصر أساسية لتسهيل استيعاب التمارين من قبل الأطفال.

أعلن الفريق البحثي أنه بصدد ترجمة الفيديوهات إلى اللغتين الإسبانية والعربية لتوسيع نطاق الاستفادة منها في المجتمعات متعددة اللغات داخل الولايات المتحدة، لا سيما في ولاية ميشيغان.

واعتبر الباحثون أن هذه التجربة تمثل نموذجاً ناجحاً لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين البرامج التعليمية، خاصة لتلبية احتياجات الأطفال من ذوي الهمم، وفتح آفاق جديدة لتكييف التعليم والنشاط البدني ليشمل الجميع دون استثناء.