تحديثات جديدة في ChatGPT.. ذاكرة أذكى لتفاعلات أكثر سلاسة

أعلنت شركة OpenAI عن ترقية شاملة وجديدة لميزة “الذاكرة” في روبوت المحادثة الذكي ChatGPT، مما يمنحه قدرة معززة على تذكر تفاصيل أعمق وأشمل من المحادثات السابقة مع المستخدمين.

يهدف هذا التحديث إلى الارتقاء بجودة التفاعل وتقديم تجربة استخدام أكثر تخصيصًا وسلاسة واستمرارية.

جاء الإعلان عبر منشور رسمي على منصة “إكس”، حيث قدمت OpenAI مثالًا عمليًا يوضح الإمكانيات المطورة للروبوت في استدعاء معلومات متكاملة من تفاعلات سابقة، بدلًا من الاكتفاء بالإشارات البسيطة كما كان الحال في السابق.

وفي عرض توضيحي، استطاع ChatGPT تذكير المستخدم بتفاصيل محادثات دارت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مستعرضًا حوارين سابقين بالإضافة إلى معلومات من تفاعلات أقدم.

أكدت الشركة أن هذه الترقية ستمكن ChatGPT من بناء سياق محادثاته المستقبلية بناءً على معرفته المسبقة بكل مستخدم، مما يجعل الردود أكثر انسجامًا مع أسلوب الفرد وتفضيلاته، ويعزز الشعور بتفاعل طبيعي ومستمر يشبه المحادثة مع شخص مطلع.

أولت OpenAI اهتمامًا خاصًا لخصوصية المستخدمين، حيث أوضحت أنهم سيحتفظون بتحكم كامل في هذه الميزة. سيتمكن المستخدمون من تعطيل “الذاكرة” بشكل كامل إذا رغبوا في ذلك، أو منع الروبوت من تذكر محادثات محددة للحفاظ على سرية بعض المواضيع.

كما يمكنهم العودة إلى الوضع التقليدي الذي يحتفظ بمعلومات محدودة فقط. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح للمستخدمين إمكانية مراجعة المعلومات التي يتذكرها ChatGPT عنهم، وتعديلها أو حذفها في أي وقت يرونه مناسبًا.

كما قدمت المنصة خيار “المحادثات المؤقتة”، الذي يتيح للمستخدمين إجراء تفاعلات لا تعتمد على أي بيانات سابقة، مما يوفر تجربة أكثر خصوصية أو يمنع حفظ أي سجل تفاعلي لتلك المحادثة تحديدًا.

أعلنت OpenAI أن ميزة الذاكرة المطورة سيتم طرحها بشكل تدريجي لمشتركي باقات Plus وPro، وهما الباقتان المدفوعتان الأكثر شيوعًا. ومن المقرر أن يصل هذا التحديث لاحقًا إلى مشتركي باقات Team وEnterprise وEdu خلال الأسابيع القادمة، مما يضمن وصول هذه الميزة المحسنة إلى شريحة واسعة من المستخدمين.

يُعد هذا التحديث خطوة هامة ضمن جهود OpenAI المستمرة لتطوير ChatGPT وجعله أكثر قدرة على تقديم تفاعلات ذكية وشخصية تتجاوز التوقعات، مع التأكيد على الحفاظ على أعلى معايير الخصوصية وتوفير تحكم كامل للمستخدمين في بياناتهم وتفاعلاتهم.