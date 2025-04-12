بعد بيان العدل.. ما هي المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة؟

في واقعة أثارت الجدل داخل الأوساط القانونية والإعلامية، أصدرت وزارة العدل السعودية بيانًا توضيحيًا بشأن تصريح أدلى به أحد المحامين المرخصين عبر وسيلة إعلامية محلية، اعتبرته الوزارة مضللًا وغير دقيق، بعدما زعم أن وضع حواجز أو لافتات لمنع الوقوف أمام المنازل قد يعرّض صاحبه للسجن والغرامة بموجب المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة.

المحامي والمستشار القانوني علي الزهراني كان قد تحدث خلال مداخلة على قناة “الإخبارية”، محذرًا من قيام بعض الأفراد بمنع الوقوف أمام منازلهم دون أن يكون الحيز مملوكًا لهم نظامًا، وقال إن العقوبة قد تصل إلى السجن عامين وغرامة مئة ألف ريال، مستندًا إلى المادة الخامسة من النظام المذكور.

غير أن وزارة العدل سارعت إلى تصحيح هذا التصور، مؤكدة أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني.

وأوضحت أن المادة الخامسة تختص فقط بتعمد إتلاف أو تعطيل منشآت المرافق العامة، ولا تتعلق بتنظيم الوقوف أو استخدام المساحات المجاورة للمنازل، مشيرة إلى أن مثل هذه القضايا تندرج ضمن نظام المعاملات المدنية الذي يُعنى بتنظيم الحقوق الخاصة ومنها حق الارتفاق.

وفي بيان نشرته عبر حسابها في منصة “إكس”، أكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المحامي المعني، وإحالته إلى التحقيق وفق نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وقواعد السلوك المهني، لما ينطوي عليه تصريحه من تضليل للرأي العام وتشويه للفهم القانوني الصحيح.

وبحسب الصيغة المعدّلة للمادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، فإنها تنص على معاقبة من يتعمد إتلاف أو تعطيل مرافق الدولة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف ريال، دون أن تمتد أحكامها لاستخدام المساحات العامة بغير إذن أو وضع حواجز بسيطة.

وجاء نص المادة “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة، أو تعمد قطعها أو تعطيلها، سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، ويجوز تضمين قرار أو حكم العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة، أو باكتساب الحكم الصفة النهائية”.

واختتمت وزارة العدل بيانها بدعوة المحامين إلى الالتزام بالنصوص النظامية وعدم الخروج عنها، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تسيء للمهنة أو تضلل المجتمع.