حالة الطقس.. أمطار خفيفة ورياح نشطة بعدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والشرقية، والرياض، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة قد تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.