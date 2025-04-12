الذهب يحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 6%

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا لافتًا خلال تعاملات يوم الجمعة، لتتجاوز حاجز 3200 دولار للأونصة، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي ومخاوف متزايدة من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود وسط تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وقفز سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% ليصل إلى 3235.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 18:32 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ مستوى قياسيًا جديدًا عند 3245.28 دولار في وقت سابق من الجلسة، محققًا بذلك مكاسب أسبوعية تجاوزت 6%.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 2.1% عند التسوية، لتسجل 3244.6 دولار للأونصة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال نيتيش شاه، خبير استراتيجيات السلع في شركة WisdomTree: “في ظل الفوضى التي أحدثتها الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمرسكي دونالد ترمب، يظل الذهب الملاذ الآمن المفضل فالدولار الأمريكي يتراجع، وسندات الخزانة الأميركية فقدت كثيرًا من جاذبيتها، والثقة في الولايات المتحدة كشريك تجاري تتآكل سريعًا”.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان الصين عن رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125%، في خطوة من شأنها زيادة تعقيد الحرب التجارية الدائرة بين بكين وواشنطن.

وانخفض الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جذبًا للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

كما استفادت أسعار الذهب من عدة عوامل إضافية خلال العام الجاري، من أبرزها زيادة مشتريات البنوك المركزية، وتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية، وارتفاع الطلب على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب.

وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات تراجع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال مارس في تراجع غير متوقع، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة.

ويتوقع المستثمرون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنحو 90 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مع ترجيح أن يبدأ أول تخفيض خلال اجتماع يونيو المقبل، وهو ما يدعم ارتفاع الذهب، الذي يزداد بريقه عادة في فترات انخفاض الفائدة وارتفاع التوترات السياسية والاقتصادية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% لتصل إلى 32.05 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.2% مسجلًا 939.80 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 913.65 دولار للأونصة.