الأمم المتحدة تخفض عدد موظفي مكتب الشؤون الإنسانية لنقص التمويل

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن خفض عدد موظفيه البالغ 2600 موظف في أكثر من 60 دولة بنسبة 20% بسبب “التخفيضات الكبيرة” في التمويل.

وأوضح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، أن “المجتمع الإنساني كان يعاني بالفعل من قلة التمويل وضغوط هائلة، وهو الآن يواجه هجومًا مباشرًا” قبل أن تحدث التخفيضات الأخيرة في التمويل.

وفي رسالة وجهها إلى الموظفين، لم يحدد فليتشر الدولة المسؤولة عن تلك التخفيضات التي تسببت في أزمة التمويل، لكنه ألمح إلى أن الولايات المتحدة كانت المصدر الرئيسي لهذه التخفيضات.

وأشار فليتشر إلى أن الميزانية العامة لمكتب الشؤون الإنسانية لعام 2025 تبلغ نحو 430 مليون دولار، لافتًا إلى أن العديد من الدول قد أقدمت على تقليص الموارد خارج الميزانية المخصصة لهذا المكتب.

وأضاف بشكل خاص أن الولايات المتحدة، التي لطالما كانت أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لعقود، كانت أكبر مساهم في الموارد غير المدرجة في الميزانية، حيث تدفع حوالي 20% من التمويل، ما يعادل 63 مليون دولار لعام 2025 لكنه لم يحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد خفضت هذا المبلغ بشكل كامل.