إنقاذ مصاب والبحث عن محاصر.. حادث في مترو سيئول

في حادث مأساوي وقع في مترو أنفاق سيئول، تمكن رجال الإنقاذ من انتشال عامل بعد أن محاصره تحت الأنقاض الناتجة عن انهيار موقع بناء بالقرب من العاصمة الكورية الجنوبية. ورغم الجهود المكثفة، لا يزال البحث مستمرًا عن عامل آخر عالق تحت الأنقاض.

وأكد إيم جوانج-سيك، المسؤول في إدارة الإطفاء في مدينة حوانجميونغ، أن الناجي قد أمضى نحو 13 ساعة محاصرًا على عمق 30 مترًا تحت الأرض، إلا أنه كان في وعيه عندما تم العثور عليه، وتم نقله إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وكانت السلطات قد أخلت الموقع قبل الحادث بسبب تنبيهات حول وجود شقوق في الأعمدة الخاصة بالبناء، ما حذر من خطر انهيار وشيك.

ورغم هذه التحذيرات، وقع الانهيار الذي ألحق أضرارًا جسيمة بالطريق فوق الأرض وأدى إلى تدمير بعض المباني المحيطة.

وعلى الرغم من التحديات، تم العثور على أربعة من العمال الذين كانوا في الموقع لأغراض فحص السلامة، بينما لا يزال سائق حفارة مفقودًا، وجهود الإنقاذ مستمرة في محاولة للوصول إليه وتقديم المساعدة.