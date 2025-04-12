روسيا تسقط 36 مسيرة أوكرانية جنوب غربي البلاد

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، خلال ساعات الليل الماضية، 36 طائرة مسيّرة أطلقتها القوات الأوكرانية في هجوم واسع استهدف عدة مقاطعات جنوب غربي روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي أن الدفاعات الجوية تصدّت لهذا الهجوم المكثف، وأسقطت 18 مسيّرة في مقاطعة كورسك، و13 في مقاطعة روستوف، بالإضافة إلى مسيرتين في كل من مقاطعتي أوريول وبيلغورود، وطائرة واحدة في إقليم كراسنودار.

وتأتي هذه الهجمات رغم إعلان كييف التزامها باتفاق لوقف استهداف البنية التحتية للطاقة، جرى التوصل إليه بوساطة أمريكية في 18 مارس الماضي، ويُفترض أن يمتد لمدة 30 يوماً.

ومع ذلك، تؤكد موسكو أن الهجمات الأوكرانية اليومية لا تزال تستهدف مناطق مدنية ومنشآت حيوية للطاقة، في تصعيد يُعدّ خرقاً واضحاً لهذا الاتفاق.