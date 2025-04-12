ضبط أكثر من 18 ألف مخالف خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 05/ 10/ 1446هـ الموافق 03/ 04/ 2025م إلى 11/ 10/ 1446هـ الموافق 09/ 04/ 2025م، عن ضبط 18669 مخالفا في مناطق المملكة كافة، منهم 11813 مخالفًا لنظام الإقامة، و4366 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2490 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1497 شخصًا 27% منهم يمنيو الجنسية، و69% إثيوبيو الجنسية، و04% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 59 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط 17 متورطـًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 33166 وافدًا مخالفًا، منهم 30860 رجلًا، و2306 نساء.

وتم إحالة 25754 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2279 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8126 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.