تقنية مطورة.. أوبو تطلق واحدا من أفضل الحواسب اللوحية

في خطوة تعزز من مكانتها في سوق الأجهزة الإلكترونية، كشفت شركة Oppo عن حاسبها اللوحي الجديد Pad 4 Pro، الذي يأتي بتقنيات متطورة وسرعة فائقة في معالجة البيانات.

ويمتاز جهاز Oppo Pad 4 Pro بهيكل مصنوع من مواد عالية الجودة، مع أبعاد (289.6 × 209.7 × 6) ملم ووزن 675 غرام، ويتميز بقلم ذكي يتيح الكتابة والرسم على الشاشة والتحكم في التطبيقات بسهولة.

يأتي الجهاز مزودًا بشاشة IPS LCD بحجم 13.2 بوصة، بدقة عرض تبلغ (2400 × 3392) بيكسل، مع تردد 144 هيرتز وسطوع يصل إلى 900 شمعة/م². كما يدعم تقنية Dolby Vision لتقديم عرض مميز للفيديوهات.

يعمل جهاز Pad 4 Pro بنظام Android 15 مع واجهات ColorOS 15، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، إلى جانب معالج الرسوميات Adreno 830.

كما يتوفر بخيارات ذواكر عشوائية بسعة 8 و12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 غيغابايت.

بالنسبة للكاميرات، يأتي الجهاز بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

من بين أبرز ميزات الجهاز أيضًا منفذ USB Type-C 3., تقنيات Bluetooth 5.4، بوصلة إلكترونية، وبطارية ضخمة بسعة 12140 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع باستطاعة 67 واط.

ويُعتبر Oppo Pad 4 Pro بمثابة إضافة قوية في سوق الحواسب اللوحية، ويعد بتقديم أداء استثنائي للمستخدمين في مختلف المجالات.