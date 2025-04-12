محلل سياسي للوئام: الجمارك الأمريكية سلاح للضغط في المفاوضات مع الجميع

خاص – الوئام

تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحداث تغييرات جذرية في الاقتصاد من خلال استراتيجيات غير تقليدية إذ تمثل فرض الجمارك العالية على السلع الأجنبية أداة رئيسية لتحقيق هذا الهدف.

وتنبثق هذه السياسات من رغبة الولايات المتحدة في إعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية على مستوى العالم، بل واستغلال قوتها الاقتصادية للدفع نحو مفاوضات تجارية جديدة تضمن أسواقاً مفتوحة للبضائع الأمريكية. هذه الخطوة لا تقتصر على زيادة القوة الاقتصادية الداخلية، بل تشمل صراعات دبلوماسية حساسة تشمل حلفاء وأعداء على حد سواء.

الجمارك “أداة للضغط “

في هذا السياق يقول الكاتب والمحلل السياسي، كايد عمر غياظة، في تصريحات لصحيفة “الوئام” إن الرئيس الأمريكي يسعى إلى خلق ديناميكية اقتصادية جديدة من خلال فرض جمارك وضرائب على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة.

والهدف من هذه السياسات هو أن تضغط الدول المعنية للتفاوض على اتفاقيات اقتصادية تمنح البضائع الأمريكية حصصاً من الأسواق العالمية بدون أي رسوم. هذا النهج يهدف إلى خلق أسواق مفتوحة تمكن البضائع الأمريكية من دخول الأسواق الدولية دون عوائق، مما يعود بالفائدة الكبيرة على الشركات الأمريكية.

التجارة مع إسرائيل

على الرغم من التحالف التاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن الإدارة الأمريكية لم تتردد في فرض الجمارك على السلع الإسرائيلية، معتبرةً، حسب غياظة، أن هذه الخطوة جزء من المفاوضات التجارية لتشجيع إسرائيل على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

من ناحية أخرى، يرى الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة تدفع مئات المليارات لإسرائيل، وبالتالي ينبغي على إسرائيل تقديم مساهمة أكبر لدعم الاقتصاد الأمريكي من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية.

الأزمة في غزة والتهجير القسري

يقول المحلل السياسي في تصريحاته للوئام إنه على الصعيد الإقليمي، تسعى الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق هدنة تفضي إلى تبادل الأسرى الإسرائيليين. كما تهدف إلى تنفيذ خطة التهجير التي ترى فيها وسيلة للاستيلاء على غزة وإعادة إعمارها من خلال مشاريع استثمارية.

ويشير غياظة إلى أن هذه الخطط تواجَه بعقبات كبيرة، خاصة في ظل تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ورفضه أي تهجير قسري قد يتسبب في تغييرات ديمغرافية في المنطقة. هذا التهجير، في حال حدوثه، سيعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

التطهير العرقي والقوانين الدولية

من ناحية أخرى، يشير مراقبون إلى أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسراً من غزة سيتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري وتعتبره تطهيراً عرقياً. في ظل الوضع الراهن، يواجه الفلسطينيون في غزة تهديدات حياتية متعددة نتيجة الحصار والعنف، مما يجعل بقاءهم في المنطقة تحت ظروف إنسانية قاسية.

تمثل السياسات والتوجهات الأمريكية اختبارًا للمجتمع الدولي في مواجهة تحولات قد تكون لها تداعيات كبيرة على الاستقرار الإقليمي والعالمي. ومن الضروري أن تستمر الجهود الدولية في الضغط لإيجاد حلول سلمية وفعالة، تضمن احترام حقوق الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.