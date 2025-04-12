للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. “الصين” تصدر ثاني أعلى تحذير من العواصف

خضعت العاصمة الصينية بكين للحجر الصحي، يوم السبت، بينما اجتاحت عواصف نادرة تشبه الأعاصير المناطق الشمالية مما أدى إلى إغلاق مواقع تاريخية وتعطيل السفر بينما جلبت تساقط الثلوج في وقت متأخر وأمطار غزيرة في بعض المناطق، وفقا لوكالة رويترز للأنباء

واهتزت النوافذ وسقطت الأشجار على الأرصفة والسيارات، بفعل هبات الرياح الناجمة عن دوامة باردة من منغوليا المجاورة، مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تستمر الرياح، التي بدأت يوم الجمعة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، مصحوبة بعواصف تصل سرعتها إلى 150 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية. وقد تسببت في تساقط ثلوج متأخرة في منغوليا الداخلية وحبات بَرَد في جنوب الصين.

أصدرت بكين ثاني أعلى تحذير من العواصف هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ عقد من الزمان، محذرة 22 مليون من السكان من تجنب السفر غير الضروري حيث من المحتمل أن تحطم الرياح الأرقام القياسية لأبريل والتي يرجع تاريخها لـ1951.