حقيقة مفاوضات الهلال مع إنزاغى

كشفت بعض التقارير الصحفية حقيقة مفاوضات الهلال مع الإيطالي إنزاغى للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

وتعادل الهلال مع الاتفاق بهدف لمثله أمس الجمعة ضمن منافسات دوري روشن في مواجهة كانت قوية وصعبة.

وأكدت التقارير أن الهلال لم يتفاوض مع إنزاغى لتولي تدريب الفريق وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح.

ويمر الاتفاق بحالة من تذبذب النتائج في الوقت الحالي وهو ما دفع إدارة الهلال للتفكير في رحيل خيسوس والتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق.

ويستعد الهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة المقبلة والتي ستكون في غاية الصعوبة.