أنشيلوتي يرتدي زي مفاجأة أمام أرسنال

كشفت بعض التقارير عن مفاجأة بشأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بشأن مواجهة الإياب أمام أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وتغلب أرسنال على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب الصحفي فيليكس دياز :” كارلو أنشيلوتي سوف يرتدي سترته المصنوعة من صوف في مباراة الإياب وهي خرافة وتعويذة تجلب ثقة للمدرب الإيطالي”.

ويخوض ريال مدريد مواجهة قوية وصعبة في لقاء الإياب بحثًا عن تحقيق الانتصار في مواجهة الإياب وتعويض الخسارة في لقاء الذهاب بين الفريقين.