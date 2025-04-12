حسم مصير فان دايك مع ليفربول

كشفت بعض التقارير الصحفية عن مصير الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي مع الريدز في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد فان دايك مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي.

وأكدت التقارير أن فان دايك أنهى اتفاقه مع ليفربول على كافة التفاصيل ويتبقى الإعلان بشكل رسمي من جانب إدارة الريدز.

وأوضحت التقارير أن ليفربول يتمسك باستمرار فان دايك مع الفريق وغلق الباب بشكل نهائي على رحيله عن صفوف الفريق.

وسبق وتلقى فان دايك بعض العروض السعودية في وقت سابق لكن إدارة ليفربول أغلقت الباب وتمسكت ببقاء اللاعب في الموسم المقبل.