مانشستر سيتي يقسو بخماسية على كريستال بالاس

تغلب فريق مانشستر سيتي على كريستال بالاس بخمسة أهداف مقابل هدفين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل خماسية المان سيتي كل من كيفين دي بروين وعمر مرموش وكوفاسيتش وجيمس مكاتي ونيكو أورايلي، في الوقت الذي جاء هدفي كريستال بالاس عن طريق إيزي وكريس ريتشاردز.

وتفوق المان سيتي بشكل كامل على كريستال بالاس في مواجهة اليوم ونجحوا في حسم المواجهة لصالحهم من البداية وأضاعوا فرص أخرى كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، ويأتي كريستال بالاس في المركز الحادي عشر برصيد 43 نقطة.