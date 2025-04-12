جوارديولا يرد على جماهير المان سيتي بحركة ساخرة

رد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على جماهير ناديه بعد الهتافات ضده خلال مباراة كريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتفوق كريستال بالاس على مانشستر سيتي بهدفين قبل أن تطلق الجماهير صافرات استهجان ضد جوارديولا.

وبعد نجاح الدولي المصري عمر مرموش في تسجيل هدف التعادل، قام جوارديولا بالإشارة للجماهير بشكل ساخر للرد على صافرات الاستهجان.

وتغلب مانشستر سيتي على كريستال بالاس بخمسة أهداف مقابل هدفين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

وعانى المان سيتي في الموسم الجاري من تذبذب النتائج بشكل كبير مع الفريق وهو ما أدى لإطلاق صافرات استهجان ضده من جانب الجماهير.