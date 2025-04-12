سر تأجيل الاتحاد البرازيلي الإعلان عن مدربه

كشفت بعض التقارير الصحفية عن السبب وراء تأجيل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للإعلان عن مدربه الجديد بعد التفاوض مع أكثر من مدرب.

وأكدت التقارير أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد منح موافقة مبدئية للاتحاد البرازيلي على بنود التعاقد وذلك حال إقالته من تدريب ريال مدريد.

ويواجه أنشيلوتي شبح الرحيل عن الملكي بسبب تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة وعلى رأسها الخسارة من أرسنال بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا ومواجهة شبح الخروج من البطولة.

وسبق وتفاوض الاتحاد البرازيلي بشكل قوي مع البرتغالي خورخي خيسوس لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة لكن لم يتم الإعلان عن أي تطورات في الأمر حتى الآن.