مفاجأة سارة في معسكر الهلال قبل لقاء الخليج

كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف سالم الدوسري لاعب فريق الهلال من المشاركة في مواجهة الخليج الخميس المقبل ضمن منافسات دوري روشن بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأكدت التقارير أن الدوسري على أتم الجاهزية للمشاركة في لقاء الخليج وسيكون متواجدا في تلك المواجهة بشكل طبيعي مع الفريق.

وتعادل الهلال مع الاتفاق بهدف لمثله بالأمس ضمن منافسات بطولة دوري روشن في مواجهة كانت قوية وصعبة بين الفريقين.

ويحتل الهلال المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة دوري روشن برصيد 58 نقطة في الوقت الذي يتواجد الاتحاد في المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 65 نقطة.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة ولازالت المنافسة قوية وصعبة في البطولة.