كشفت بعض التقارير الصحفية عن تفاصيل مفاجأة جماهير النصر لساديو ماني لاعب الفريق في مباراة الرياض اليوم السبت ضمن منافسات دوري روشن.

وقرر مجلس جمهور النصر في الدقيقة 10 من عمر اللقاء الهتاف لساديو ماني بشكل جماعي تقديرًا لما يقدمه مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وصرح فهد الحزيم المدير العام لإدارة رابطة جماهير النصر : “يستحق أسد التيرانجا الدقيقة 10 صوت واحد”.

وأوضح الحزيم، عبر حسابه على منصة “إكس”: “ساديو ماني بعد العمل الذي قدمه في المباريات الماضية، ويستحق منا التقدير وترديد باسمه”.

وتابع: “للتوضيح سيتم ترديد اسماء كل لاعب في النصر محلي أو أجنبي يقدم ما عليه في الملعب، وعلينا الوقوف معه والتغني به لأن هذا واجبنا في كل الظروف وهذا هو دورنا في كل مباراة”.