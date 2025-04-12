الأهلي يرفض عودة موهبته إلى أوروبا

كشفت بعض التقارير الصحفية عن رفض النادي الأهلي لعودة غابري فيجا لاعب الفريق إلى أوروبا في الموسم المقبل بعد تلقيه بعض العروض الأوروبية.

وأكدت التقارير أن الأهلي رافض لرحيل اللاعب ومتمسك باستمراره للحاجة إليه من الناحية الفنية وغلق الباب بشكل نهائي على التفريط فيه.

وأوضحت التقارير أن الأهلي يعتبر فيغا أحد العناصر الأساسية بين صفوف الفريق ويتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في المستقبل وللموسم المقبل.

ويقدم فيغا مستويات مميزة مع الأهلي ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير وتضع عليه الجماهير آمالًا كبيرة مع الفريق من أجل تحقيق الانتصارات.