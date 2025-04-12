غوارديولا يدافع عن دي بروين

أشاد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بما يقدمه البلجيكي كيفين دي بروين مع الفريق في الفترة الماضية.

وقال في تصريحات صحفية :”هذا ما قدمه دي بروين في العديد من السنوات والعديد من المباريات، لقد لعب بشكل مذهل وساعدنا على كسر الإيقاع غير الجيد الذي بدأنا به”.

وتابع :”لدينا الكثير من الامتنان له، لقد ظهر بطريقة مذهلة وأنا أعرف أنه قادر على اللعب بهذا الشكل، هو سعيد لأنه يساعدنا”.

وواصل :”كان بارعا بالكرة وذكي للغاية، الهدف والتمريرة الحاسمة ساعدانا كثيرا على الفوز بالمباراة”.

وتغلب مانشستر سيتي على كريستال بالاس بخمسة أهداف مقابل هدفين اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في لقاء كان قوي وصعب بين الفريقين.