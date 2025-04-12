خماسي النصر مهدد بالغياب عن مواجهة القادسية ‬

أصبح خماسي نادي النصر مهدد بالغياب عن مواجهة القادسية في الجولة ال٢٨ من عمر بطولة دوري روشن بسبب تراكم البطاقات في حال تحصل أي منهم على بطاقة صفراء خلال مباراة الرياض اليوم. ‬

‫وأصبح كل من : سالم النجدي وعلي الحسن وأتافيو وسادية ماني وعلي لاجامي مهددين بالغياب عن مواجهة القادسية المقبلة في حال تحصل أي منهم على بطاقة صفراء خلال مواجهة الرياض اليوم. ‬

‫ويتمسك النصر بالمنافسة على لقب الدوري حتى الرمق الأخير من عمر بطولة الدوري في ظل المنافسة القوية مع نادي الاتحاد والهلال ولكن تعثر الأخير أمس أمام الاتفاق بالتعادل يجعل الاتحاد أكثر ارتياحاً في المنافسة القوية هذا الموسم على لقب الدوري.

مركز النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي

ويقع النصر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة بعد خوضه 26 مباراة ونجح في الفوز في 16 مباراة وتعادل في 6 وخسر في 4، فيما يدخل الرياض المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 34 نقطة بعد خوضه نفس عدد المباريات ونجح في الفوز ب9 مباريات وتعادل في 7 وخسر في 10.