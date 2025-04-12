فهد الروقي يوجه رسالة نارية لإدارة الهلال بشأن مستقبل جيسوس ‬

‫وجه الناقد الرياضي فهد الروقي رسالة لإدارة نادي الهلال بشأن مستقبل البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني للفريق في الوقت الحالي والذي تطالب برحيله شريحة كبيرة من جماهير النادي بسبب تراجع أداء الفريق وعدم تقديم جديد رفقة بطل الدوري النسخة الأخيرة. ‬

‫وكتب فهد الروقي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اكس : الاستمرار على خيسوس عبث وإضافعث للوقت والجهد. ‬

حسم مصير جيسوس مع الهلال

وكشفت العديد من التقاير الصحفية الموثوقة بأن مسؤولي نادي الهلال لا يفكرون في الوقت الحالي في إقالة جيسوس بسبب ضيق الوقت والمواجهة الآسيوية المنتظرة فيما طالبت الجماهير بضرورة رحيلة وأطلقت هاشتاق وصل الصدارة العالمية مطالبين فيها الداعمين للنادي والإدارة بضرورة رحيل جيسوس عن الفريق وعدم استمراره حتى نهاية الموسم الأمر الذي قد يتسبب في خسارة كل شيء حسب وصفهم.