عقبة وحيدة وراء عدم قدرة النصر على الاستغناء عن ماني

‫كشف الناقد الرياضي سلطان العتيبي عن عقبة واحدة تقف أمام نادي النصر في قدرته على الاستغناء عن ساديو ماني جناح الفريق في ظل مباحثات رحيله خلال الفترة المقبلة وفي ظل بقائه لمدة موسمين حسب عقده مع الفريق. ‬

‫وقال سلطان العتيبي خلال ظهوره عبر برنامج نادينا : النصر ما يستطيع الاستغناء عن ساديو ماني إلا في حال أمطرت السماء عليهم فلوس عقبة مالية كبيرة جدا تقف أمام النصر وهذا يجعل اللاعب مستمر مع الفريق ولا يستطيع أحد أن يجعله يرحل إلا في حال جاء نادي وقال سأتحمل رواتبه وكل شيء وقتها سيكون فيه أمور أخرى ووارد جدا اللاعب يوافق باللعب في نيوم أو في دوري يلو كل شيء وارد.

أرقام ساديو ماني مع النصر

وخاض ساديو ماني رفقة النصر خلال الموسم الجاري 38 مباراة ونجح في تسجيل 9 أهداف بواقع 7 أهداف في الدوري وهدف في كأس خادم الحرمين الشريفين وهدف في دوري أبطال آسيا للنخبة فيما نجح في صناعة 11 هدف بواقع 9 أهداف بالدوري وهدفين بدوري الأبطال.