مفاجأة.. النصر اتفق مع إنزاجي لتدريب الفريق قبل تجديد عقده مع إنتر

‫كشفت تقارير صحفية عن اتفاق نادي النصر مع سيموني إنزاجي المدير الفني الحالي لنادي إنتر ميلان والذي تردد اسمه بقوة لتدريب نادي الهلال خلفا للبرتغالي خورخي جيسوس والذي يبحث مسؤولي الهلال عن رحيله ولكن ليس في هذا التوقيت. ‬

‫وقال سلطان العتيبي خلال ظهوره ببرنامج نادينا : النصر الموسم الماضي وقبل رحيل كاسترو اتفق مع سيموني إنزاجي على كل شيء سواء كان المقابل المادي أو مدة العقد وكذلك المدرب تابع الفريق وحدد احتياجاته قبل أن يجدد عقده مع نادي إنتر ميلان ولكن هناك من رفض قدوم إنزاجي لنادي النصر ليجدد المدرب عقده مع إنتر ميلان.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن أن نادي الهلال اجتمع بالمدرب إنزاجي لخلافة خورخي جيسوس خلال الفترة المقبلة.

وكتب الناقد الرياضي عبدالرحمن أباعود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس: إدارة نادي الهلال اجتمعت يوم الأربعاء الماضي مع المدرب الإيطالي انزاغي مدرب إنترميلان الإيطالي، لبدء مفاوضات تدريبه للأزرق، مع تقديم وعود بتدعيم الفريق بأربعة لاعبين أجانب على الأقل. المدرب الإيطالي لازال يدرس العرض ولم يبدي أي قرار حتى الآن .