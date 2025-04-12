حسم جدل تواصل الهلال مع إنزاجي لخلافة جيسوس

حسمت تقارير صحفية الجدل بشأن تواصل مسؤولي النادي الهلال مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان من أجل خلافة جيسوس خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع أداء الفريق خلال الفترة الماضية والتعادل الأخير وفقدان نقطتين ثمينتين أمام الاتفاق.



وذكرت التقارير بأن كل ما تم تداوله حول مفاوضات الهلال مع المدرب إنزاجي غير صحيح ولا يوجد إلى هذه اللحظة أي مدرب أعطى موافقته بأنه يقود الهلال الفترة المقبلة.

تقارير تكشف عن اجتماع بين الهلال وإنزاجي

وكشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية بشأن المدرب المنتظر لنادي الهلال خلال الفترة المقبلة ليكون بديلا عن خورخي جيسوس المدير الفني الحالي للفريق والذي يقترب من الرحيل بسبب تراجع أداء بخلاف وجود مفاوضات من جانب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من أجل تدريب السامبا.

وكتب الصحفي الموثوق عبدالرحمن أباعود عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس: إدارة نادي الهلال اجتمعت يوم الأربعاء الماضي مع المدرب الإيطالي انزاغي مدرب إنترميلان الإيطالي، لبدء مفاوضات تدريبه للأزرق، مع تقديم وعود بتدعيم الفريق بأربعة لاعبين أجانب على الأقل. المدرب الإيطالي لازال يدرس العرض ولم يبدي أي قرار حتى الآن.